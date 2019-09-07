Voleybol: 18 Yaş Altı Kızlar Dünya Şampiyonası
1 saat önce
Voleybolda 18 Yaş Altı Kızlar Dünya Şampiyonası D Grubu'nda Türkiye, ikinci maçında Peru'ya 3-0 yenildi.
Haber Yayın Tarihi: 07.09.2019 10:46 Kaynak: AA
Voleybolda 18 Yaş Altı Kızlar Dünya Şampiyonası D Grubu'nda Türkiye, ikinci maçında Peru'ya 3-0 yenildi.
Mısır'da düzenlenen şampiyonada başkent Kahire'de Peru'yla karşılaşan milliler, mücadeleden 18-25, 16-25 ve 16-25'lik setlerle 3-0 mağlup ayrıldı.
Milli takım, üçüncü maçında yarın Bulgaristan'la karşılaşacak.
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