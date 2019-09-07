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Voleybol: 18 Yaş Altı Kızlar Dünya Şampiyonası

1 saat önce

Voleybolda 18 Yaş Altı Kızlar Dünya Şampiyonası D Grubu'nda Türkiye, ikinci maçında Peru'ya 3-0 yenildi.

Voleybol: 18 Yaş Altı Kızlar Dünya Şampiyonası, System.String[]

Voleybolda 18 Yaş Altı Kızlar Dünya Şampiyonası D Grubu'nda Türkiye, ikinci maçında Peru'ya 3-0 yenildi.

Mısır'da düzenlenen şampiyonada başkent Kahire'de Peru'yla karşılaşan milliler, mücadeleden 18-25, 16-25 ve 16-25'lik setlerle 3-0 mağlup ayrıldı.

Milli takım, üçüncü maçında yarın Bulgaristan'la karşılaşacak.

Dünya Şampiyonası, voleybol, Türkiye, Spor

Haber Yayın Tarihi: 07.09.2019 10:46 Kaynak: AA
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