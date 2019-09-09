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Voleybol: 18 Yaş Altı Kızlar Dünya Şampiyonası

1 saat önce

Voleybolda 18 Yaş Altı Kızlar Dünya Şampiyonası D Grubu'nda Türkiye, dördüncü maçında Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ni 3-0 yendi.

Voleybol: 18 Yaş Altı Kızlar Dünya Şampiyonası, System.String[]

Voleybolda 18 Yaş Altı Kızlar Dünya Şampiyonası D Grubu'nda Türkiye, dördüncü maçında Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ni 3-0 yendi.

Mısır'da düzenlenen şampiyonada başkent Kahire'de Demokratik Kongo Cumhuriyeti'yle karşılaşan milliler, mücadeleden 25-9, 25-9 ve 25-14'lük setlerle 3-0 galip ayrıldı.

Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Dünya Şampiyonası, voleybol, Türkiye, Spor

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 05:44 Kaynak: AA
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