Voleybol: 18 Yaş Altı Kızlar Dünya Şampiyonası
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Voleybolda 18 Yaş Altı Kızlar Dünya Şampiyonası D Grubu'nda Türkiye, dördüncü maçında Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ni 3-0 yendi.
Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 05:44 Kaynak: AA
Voleybolda 18 Yaş Altı Kızlar Dünya Şampiyonası D Grubu'nda Türkiye, dördüncü maçında Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ni 3-0 yendi.
Mısır'da düzenlenen şampiyonada başkent Kahire'de Demokratik Kongo Cumhuriyeti'yle karşılaşan milliler, mücadeleden 25-9, 25-9 ve 25-14'lük setlerle 3-0 galip ayrıldı.
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