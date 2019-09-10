Son Dakika Haberleri: Voleybol: 18 Yaş Altı Kızlar Dünya Şampiyonası
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Voleybol: 18 Yaş Altı Kızlar Dünya Şampiyonası

47 dakika önce

Voleybolda 18 Yaş Altı Kızlar Dünya Şampiyonası son 16 turunda Türkiye, Romanya'ya 3-0 yenilerek çeyrek finale kalamadı.

Voleybol: 18 Yaş Altı Kızlar Dünya Şampiyonası, System.String[]

Voleybolda 18 Yaş Altı Kızlar Dünya Şampiyonası son 16 turunda Türkiye, Romanya'ya 3-0 yenilerek çeyrek finale kalamadı.

Mısır'da düzenlenen şampiyonada başkent Kahire'de Romanya ile karşılaşan milliler, mücadeleden 25-18, 25-16 ve 25-20'lik setlerle 3-0 mağlup ayrıldı.

Ay-yıldızlılar, 9-16'ncılık klasman maçında Güney Kore ile 12 Eylül'de karşılaşacak.

Dünya Şampiyonası, voleybol, Türkiye, Romanya, Spor

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 10:48 Kaynak: AA
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