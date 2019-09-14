Voleybol: 18 Yaş Altı Kızlar Dünya Şampiyonası
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Türkiye 18 Yaş Altı Kız Milli Voleybol Takımı, Mısır'da düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda 9. oldu.
Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 08:28 Kaynak: AA
Türkiye 18 Yaş Altı Kız Milli Voleybol Takımı, Mısır'da düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda 9. oldu.
Mısır'ın ev sahipliğinde düzenlenen organizasyonda Türkiye, 9-10'unculuk klasman maçında ev sahibi ülke ile karşılaştı.
Başkent Kahire'deki müsabakayı 25-19, 25-22 ve 25-18'lik setlerle 3-0 kazanan ay-yıldızlı ekip, Dünya Şampiyonası'nı 9. tamamladı.
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