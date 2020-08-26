Voleybol: 19 Yaş Altı Genç Kızlar Avrupa Şampiyonası

Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) 19 Yaş Altı Genç Kızlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda Türkiye, Fransa'ya 3-1 mağlup oldu.

Milli takım, Bosna Hersek ve Hırvatistan'ın ev sahipliğinde düzenlenen şampiyonada ikinci gruptaki üçüncü ve son maçında Fransa ile karşılaştı.

Hırvatistan'ın Osijek kentindeki Nastavno-Sportska Dvorana Gradski Spor Salonu'nda oynanan müsabakayı Fransa 23-25, 25-22, 25-23 ve 25-21'lik setlerle 3-1 kazandı.

Diğer rakipleri Bulgaristan ve Hırvatistan'ı 3-0 yenerek yarı finale kalmayı önceden garantileyen Türkiye, grubunu Fransa'nın ardından ikinci sırada tamamladı.