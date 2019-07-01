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Voleybol: 19 Yaş Altı Kadınlar Balkan Şampiyonası

1 saat önce

Türkiye, 19 Yaş Altı Kadınlar Balkan Voleybol Şampiyonası'nda A Grubu'ndaki 2. maçında Romanya'yı 3-0 yenerek yarı finale yükseldi.

Voleybol: 19 Yaş Altı Kadınlar Balkan Şampiyonası, System.String[]
Türkiye, 19 Yaş Altı Kadınlar Balkan Voleybol Şampiyonası'nda A Grubu'ndaki 2. maçında Romanya'yı 3-0 yenerek yarı finale yükseldi.
TVF Başkent Voleybol Salonu'nda düzenlenen turnuvaya Kosova'yı 3-0 yenerek başlayan Türkiye, 2. maçında Romanya ile karşılaştı.
Sahadan 26-24, 30-28 ve 25-12'lik setlerle 3-0 galip ayrılan ay-yıldızlılar, grubunu namağlup lider tamamladı ve son 4 takım arasına girdi.
Milli takım, yarı finalde B Grubu ikincisi Karadağ ile eşleşti.
Şampiyonada yarı final maçları yarın oynanacak. Saat 17.00'de Sırbistan ile Romanya, 19.30'da ise Türkiye ile Karadağ karşı karşıya gelecek.
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 09:51 Kaynak: AA
voleybol, Romanya, Türkiye, Spor
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