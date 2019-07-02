Son Dakika Haberleri: Voleybol: 19 Yaş Altı Kadınlar Balkan Şampiyonası
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Voleybol: 19 Yaş Altı Kadınlar Balkan Şampiyonası

1 saat önce

19 Yaş Altı Kadınlar Balkan Voleybol Şampiyonası yarı finalinde Karadağ'ı 3-0 yenen Türkiye, finale yükseldi.

Voleybol: 19 Yaş Altı Kadınlar Balkan Şampiyonası, System.String[]
19 Yaş Altı Kadınlar Balkan Voleybol Şampiyonası yarı finalinde Karadağ'ı 3-0 yenen Türkiye, finale yükseldi.
TVF Başkent Voleybol Salonu'nda düzenlenen turnuvadaki yarı final maçında Türkiye ile Karadağ karşı karşıya geldi.
Milli takım, rakibini 25-15, 25-14 ve 25-13'lük setlerle 3-0 yenerek adını finale yazdırdı.
Şampiyonadaki diğer yarı final müsabakasında ise Romanya ile Sırbistan karşılaştı. Sahadan 3-0 galip ayrılan Sırbistan, finalde Türkiye'nin rakibi oldu.
Türkiye ile Sırbistan arasında yapılacak final maçı, yarın saat 19.30'da oynanacak.
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 10:14 Kaynak: AA
voleybol, Karadağ, Türkiye, Spor
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