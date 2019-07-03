Son Dakika Haberleri: Voleybol 19 Yaş Altı Kadınlar Balkan Şampiyonası'nda Milli Takımımız finalde Sırbistan'ı 3-2...
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Voleybol 19 Yaş Altı Kadınlar Balkan Şampiyonası'nda Milli Takımımız finalde Sırbistan'ı 3-2...

6 dakika önce

Voleybol 19 Yaş Altı Kadınlar Balkan Şampiyonası'nda Milli Takımımız finalde Sırbistan'ı 3-2 yenerek şampiyon oldu.

Voleybol 19 Yaş Altı Kadınlar Balkan Şampiyonası'nda Milli Takımımız finalde Sırbistan'ı 3-2..., System.String[]
Voleybol 19 Yaş Altı Kadınlar Balkan Şampiyonası'nda Milli Takımımız finalde Sırbistan'ı 3-2 yenerek şampiyon oldu. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 10:09 Kaynak: İHA
Sırbistan Karadağ, voleybol, Spor
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