Voleybol 19 Yaş Altı Kadınlar Balkan Şampiyonası'nda Milli Takımımız finalde Sırbistan'ı 3-2...
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Voleybol 19 Yaş Altı Kadınlar Balkan Şampiyonası'nda Milli Takımımız finalde Sırbistan'ı 3-2 yenerek şampiyon oldu.
Voleybol 19 Yaş Altı Kadınlar Balkan Şampiyonası'nda Milli Takımımız finalde Sırbistan'ı 3-2 yenerek şampiyon oldu. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 10:09 Kaynak: İHA
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