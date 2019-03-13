Voleybol 2. Lig Bayanlar Final Müsabakaları Mersin'de Yapılacak

2018-2019 Voleybol Sezonu 2. Lig Bayanlar final müsabakaları Mersin'in ev sahipliğinde yapılacak.

2018-2019 Voleybol Sezonu 2. Lig Bayanlar final müsabakaları Mersin'in ev sahipliğinde yapılacak.



Mersin'de 18-20 Mart 2019 tarihleri arasında voleybol heyecanı yaşanacak. Mersin Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından Mersin'de gerçekleştirilecek 2. Lig Bayanlar final müsabakaları, Toroslar Spor Salonu'nda oynanacak. Final karşılaşmalarına Türkiye genelinden 8 takım katılacak. Antalyaspor, Gaziantep Merinos, Aksaray Kuzey Boru, İstanbul Vakıfbank, Çanakkale Kale 1957 Spor, Bilecik Bozüyük Belediye İdman Yurdu, Ankara Karayolları ve Manisa Alaşehir Belediyesi takımları 1. Lige çıkma mücadelesi verecek. Karşılaşmalar puan usulü yapılacak ve 3 gün sürecek. - MERSİN

Son Dakika » Spor » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Vatandaşlar, Dev Köpek Balığının Fotoğrafını Çekmek İçin Sıraya Girdi

Fenerbahçe Habib Diallo'nın Peşinde

Hollanda Basınından Bomba İddia: Wesley Sneijder, Eşi Yolanthe Cabau'ya Şiddet Uyguladı

Beşiktaş Karius'u Gözden Çıkardı