Son Dakika Haberleri: Voleybol 2. Lig Bayanlar Final Müsabakaları Mersin'de Yapılacak

Voleybol 2. Lig Bayanlar Final Müsabakaları Mersin'de Yapılacak

1 saat önce

2018-2019 Voleybol Sezonu 2. Lig Bayanlar final müsabakaları Mersin'in ev sahipliğinde yapılacak.

Voleybol 2. Lig Bayanlar Final Müsabakaları Mersin'de Yapılacak, System.String[]
2018-2019 Voleybol Sezonu 2. Lig Bayanlar final müsabakaları Mersin'in ev sahipliğinde yapılacak.

Mersin'de 18-20 Mart 2019 tarihleri arasında voleybol heyecanı yaşanacak. Mersin Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından Mersin'de gerçekleştirilecek 2. Lig Bayanlar final müsabakaları, Toroslar Spor Salonu'nda oynanacak. Final karşılaşmalarına Türkiye genelinden 8 takım katılacak. Antalyaspor, Gaziantep Merinos, Aksaray Kuzey Boru, İstanbul Vakıfbank, Çanakkale Kale 1957 Spor, Bilecik Bozüyük Belediye İdman Yurdu, Ankara Karayolları ve Manisa Alaşehir Belediyesi takımları 1. Lige çıkma mücadelesi verecek. Karşılaşmalar puan usulü yapılacak ve 3 gün sürecek. - MERSİN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 10:24 Kaynak: İHA

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü, voleybol, Mersin, Spor
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