Voleybol 2. Lig: Elazığ Voleybol: 3 73 Şırnak Belediye: 0
18.11.2020 16:22
Türkiye Kadınlar Voleybol 2. Lig 4. Grup 5. haftasında Elazığ Voleybol, evinde karşılaştığı 73 Şırnak Belediye'yi 3-0 yendi.
Türkiye Kadınlar Voleybol 2. Lig 4. Grup 5. haftasında Elazığ Voleybol, evinde karşılaştığı 73 Şırnak Belediye'yi 3-0 yendi.
Türkiye Kadınlar Voleybol 2. Lig 4. Grup'un 5. haftasında Elazığ Voleybol, 73 Şırnak Belediye ile karşılaştı. Yakup Kılıç Spor Salonu'nda oynanan maçta baştan sona etkili olan Elazığ ekibi, 1. seti 25-14, 2. seti 25-15 ve 3. seti 25-14 kazanarak sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı. Puanını 12'ye yükselten ve yoluna namağlup olarak devam eden Elazığ Voleybol, 6. haftada Mardin Voleybol ile deplasmanda karşılaşacak. Şırnak ekibi ise ligdeki 2. yenilgisini aldı ve 6 puanda kaldı. - ELAZIĞ
Son Dakika Yeni korona tedbirleri sonrasında AVM'lerdeki kafe ve restoranlar da paket servis şeklinde hizmet verecek Cemal Enginyurt, Alaattin Çakıcı'yı eleştirdiği paylaşımını sildi: Mesaj amacına ulaştı İstanbul'un koronavirüs kırılganlık haritasında Avrupa Yakası'ndaki mahalleler daha riskli bulundu Son Dakika! Faiz kararı öncesi Erdoğan'dan dikkat çeken sözler: Yatırımcımızı yüksek faize ezdirmemeliyiz Savcı Sayan'dan bomba iddia: HDP'ye karşı birleştiler, parti kuruyorlar Feyza Civelek, Sol Yanım dizisindeki rolü için 20 kilo verdi "Uygunsuz görüntüleri var" iddiasıyla kızını öldürmüştü! Mahkeme gerekçeli kararını açıkladı Ali Koç Los Angeles'ta 14,5 milyon dolara aldığı malikanenin parasını nakit ödemiş