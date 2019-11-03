Voleybol 2. Lig Erkekler 4 Grup

Türkiye Voleybol 2. Lig Erkekler 4. Grubunda mücadele eden İslahiye Anadolu Lisesi, Malatya Büyükşehir Belediye Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor'a 3-2 mağlup oldu.
İslahiye Anadolu Lisesi, Opet Anadolu Lisesi Spor Salonu'nda, Malatya Büyükşehir Belediyesi ile karşılaştı.
Karşılıklı mücadelenin yaşandığı karşılaşmadan konuk takım 3-2 galip ayrıldı.
Karşılaşmayı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Çetin, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Osman Çiftçi, okul müdürleri ve spor severler izledi.