Son Dakika Haberleri: Voleybol 2. Lig Erkekler 4 Grup
Son Dakika Spor Voleybol 2. Lig Erkekler 4 Grup

Voleybol 2. Lig Erkekler 4 Grup

6 saat önce

Türkiye Voleybol 2. Lig Erkekler 4. Grubunda mücadele eden İslahiye Anadolu Lisesi, Malatya Büyükşehir Belediye Spor'a 3-2 mağlup oldu.

Türkiye Voleybol 2. Lig Erkekler 4. Grubunda mücadele eden İslahiye Anadolu Lisesi, Malatya Büyükşehir Belediye Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor'a 3-2 mağlup oldu.

İslahiye Anadolu Lisesi, Opet Anadolu Lisesi Spor Salonu'nda, Malatya Büyükşehir Belediyesi ile karşılaştı.

Karşılıklı mücadelenin yaşandığı karşılaşmadan konuk takım 3-2 galip ayrıldı.

Karşılaşmayı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Çetin, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Osman Çiftçi, okul müdürleri ve spor severler izledi.

Voleybol 2. Lig Erkekler 4 Grup

Spor

Haber Yayın Tarihi: 03.11.2019 07:49 Kaynak: AA
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