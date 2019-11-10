Son Dakika Haberleri: Voleybol 2. Lig Erkekler 4. Grup
Son Dakika Güncel Voleybol 2. Lig Erkekler 4. Grup

Voleybol 2. Lig Erkekler 4. Grup

6 saat önce

Türkiye Voleybol 2. Lig Erkekler 4. Grubu'nda mücadele eden Malatya Büyükşehir Belediyespor, İstiklal Ortaokulu'nu 3-0 mağlup etti.

Voleybol 2. Lig Erkekler 4. Grup, System.String[]

Türkiye Voleybol 2. Lig Erkekler 4. Grubu'nda mücadele eden Malatya Büyükşehir Belediyespor, İstiklal Ortaokulu'nu 3-0 mağlup etti.

Malatya Büyükşehir Belediyespor ile İstiklal Ortaokulu Merkez Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Salonu'nda karşılaştı.

Müsabakayı hakemler Mustafa Emre Girgin ve Mustafa Yalkı yönetti.

Malatya Büyükşehir Belediyespor, müsabakanın setlerini 25-22, 25-18 ve 25-18 alarak müsabakadan 3-0 galip ayrıldı.

Malatya Büyükşehir Belediyespor Antrenörü Kamil Özbey, maçın ardından yaptığı açıklamada, kendi evlerinde oynadıkları ilk müsabakayı kazandıkları içim mutlu olduklarını söyledi.

Özbey, galibiyetten dolayı sporcularına teşekkür etti.

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Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 07:04 Kaynak: AA
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