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Voleybol 2. Lig Erkekler 4. Grup

6 saat önce

Türkiye Voleybol 2. Lig Erkekler 4. Grubunda mücadele eden İslahiye Anadolu Lisesi, Erzin Yeşilkent Spor'a 3-0 yenildi.

Voleybol 2. Lig Erkekler 4. Grup, System.String[]

Türkiye Voleybol 2. Lig Erkekler 4. Grubunda mücadele eden İslahiye Anadolu Lisesi, Erzin Yeşilkent Spor'a 3-0 yenildi.

İslahiye Anadolu Lisesi, Opet Anadolu Lisesi Spor Salonu'nda, Erzin Yeşilkent Spor ile karşılaştı.


Karşılaşmadan konuk takım 3-0 galip ayrıldı.

Müsabakayı Belediye Başkanı Kemal Vural ile İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Çetin, okul müdürleri ve vatandaşlar izledi.

Spor

Haber Yayın Tarihi: 17.11.2019 05:06 Kaynak: AA
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