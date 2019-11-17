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Voleybol 2. Lig Erkekler 4. Grup
6 saat önce
Türkiye Voleybol 2. Lig Erkekler 4. Grubunda mücadele eden İslahiye Anadolu Lisesi, Erzin Yeşilkent Spor'a 3-0 yenildi.
Haber Yayın Tarihi: 17.11.2019 05:06 Kaynak: AA
Türkiye Voleybol 2. Lig Erkekler 4. Grubunda mücadele eden İslahiye Anadolu Lisesi, Erzin Yeşilkent Spor'a 3-0 yenildi.
İslahiye Anadolu Lisesi, Opet Anadolu Lisesi Spor Salonu'nda, Erzin Yeşilkent Spor ile karşılaştı.
Karşılaşmadan konuk takım 3-0 galip ayrıldı.
Müsabakayı Belediye Başkanı Kemal Vural ile İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Çetin, okul müdürleri ve vatandaşlar izledi.
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