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Voleybol 2. Lig Erkekler 4. Grup

6 saat önce

Türkiye Voleybol 2. Lig Erkekler 4. Grubu'nda mücadele eden Malatya Büyükşehir Belediyespor, Adıyaman İlim Kültür Spor'u 3-0 mağlup etti.

Voleybol 2. Lig Erkekler 4. Grup, System.String[]

Türkiye Voleybol 2. Lig Erkekler 4. Grubu'nda mücadele eden Malatya Büyükşehir Belediyespor, Adıyaman İlim Kültür Spor'u 3-0 mağlup etti.

Merkez Salonu'ndaki müsabakayı hakemler İlhan Uğur ve Erhan Horasan yönetti.

Malatya Büyükşehir Belediyespor, müsabakanın setlerini 25-17, 25-15 ve 25-12 alarak müsabakadan 3-0 galibiyetle ayrıldı.

Büyükşehir Belediyespor, voleybol, Malatya, Spor

Haber Yayın Tarihi: 01.12.2019 04:36 Kaynak: AA
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