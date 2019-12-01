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Voleybol 2. Lig Erkekler 4. Grup
6 saat önce
Türkiye Voleybol 2. Lig Erkekler 4. Grubu'nda mücadele eden Malatya Büyükşehir Belediyespor, Adıyaman İlim Kültür Spor'u 3-0 mağlup etti.
Haber Yayın Tarihi: 01.12.2019 04:36 Kaynak: AA
Türkiye Voleybol 2. Lig Erkekler 4. Grubu'nda mücadele eden Malatya Büyükşehir Belediyespor, Adıyaman İlim Kültür Spor'u 3-0 mağlup etti.
Merkez Salonu'ndaki müsabakayı hakemler İlhan Uğur ve Erhan Horasan yönetti.
Malatya Büyükşehir Belediyespor, müsabakanın setlerini 25-17, 25-15 ve 25-12 alarak müsabakadan 3-0 galibiyetle ayrıldı.
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