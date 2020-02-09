Voleybol 2. Lig Erkekler 4. Grup

Türkiye Voleybol 2. Lig Erkekler 4. Grubu'nda mücadele eden Malatya Büyükşehir Belediyespor, Adıyaman Gölbaşı Lisesi'ni 3-2 mağlup etti.
Merkez Spor Salonu'ndaki müsabakayı hakemler Mustafa Emre Girgin ve Erhan Horasan yönetti.
Malatya Büyükşehir Belediyespor, müsabakanın ilk iki setini 25-20, 25-22'lik skorla aldı.
Adıyaman Gölbaşı Lisesi ise müsabakanın üçüncü setini 25-22, dördüncü setini 25-21 alarak, setlerde 2-2 beraberliği sağladı.
Son seti 15-11 kazanan Malatya Büyükşehir Belediyespor, salondan galibiyetle ayrıldı.