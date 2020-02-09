Voleybol 2. Lig Erkekler 4. Grup - Son Dakika
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Voleybol 2. Lig Erkekler 4. Grup

6 saat önce

Türkiye Voleybol 2. Lig Erkekler 4. Grubu'nda mücadele eden Malatya Büyükşehir Belediyespor, Adıyaman Gölbaşı Lisesi'ni 3-2 mağlup etti.

Voleybol 2. Lig Erkekler 4. Grup, System.String[]

Türkiye Voleybol 2. Lig Erkekler 4. Grubu'nda mücadele eden Malatya Büyükşehir Belediyespor, Adıyaman Gölbaşı Lisesi'ni 3-2 mağlup etti.

Merkez Spor Salonu'ndaki müsabakayı hakemler Mustafa Emre Girgin ve Erhan Horasan yönetti.

Malatya Büyükşehir Belediyespor, müsabakanın ilk iki setini 25-20, 25-22'lik skorla aldı.

Adıyaman Gölbaşı Lisesi ise müsabakanın üçüncü setini 25-22, dördüncü setini 25-21 alarak, setlerde 2-2 beraberliği sağladı.

Son seti 15-11 kazanan Malatya Büyükşehir Belediyespor, salondan galibiyetle ayrıldı.

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Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 05:12 Kaynak: AA
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