Voleybol: 2. Lig Erkekler Yarı Final Müsabakaları Malatya'da Başladı
1 saat önce
Türkiye Voleybol Federasyonu 2018-2019 Voleybol Sezonu 2. Lig Erkekler Yarı Final Müsabakaları Malatya'da başladı.
Türkiye Voleybol Federasyonu
2018-2019 Voleybol Sezonu 2. Lig Erkekler Yarı Final Müsabakaları Malatya
'da başladı. İnönü Üniversitesi
Sağlık Kültür Spor Salonları'nda başlayan müsabakalarda, 13 takım mücadele edecek.
Takımlar, 3 gün sürecek olan yarışlarda, finale çıkma mücadelesi verecek. 2. Lig Erkekler Final Voleybol Müsabakaları ise 11-13 Mart tarihleri arasında Malatya Merkez
Spor Salonu'nda oynanacak.
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Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 05:37 Kaynak: AA
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