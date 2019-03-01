Son Dakika Haberleri: Voleybol: 2. Lig Erkekler Yarı Final Müsabakaları Malatya'da Başladı

Voleybol: 2. Lig Erkekler Yarı Final Müsabakaları Malatya'da Başladı

1 saat önce

Türkiye Voleybol Federasyonu 2018-2019 Voleybol Sezonu 2. Lig Erkekler Yarı Final Müsabakaları Malatya'da başladı.

Voleybol: 2. Lig Erkekler Yarı Final Müsabakaları Malatya'da Başladı, System.String[]
Türkiye Voleybol Federasyonu 2018-2019 Voleybol Sezonu 2. Lig Erkekler Yarı Final Müsabakaları Malatya'da başladı.

İnönü Üniversitesi Sağlık Kültür Spor Salonları'nda başlayan müsabakalarda, 13 takım mücadele edecek.

Takımlar, 3 gün sürecek olan yarışlarda, finale çıkma mücadelesi verecek. 2. Lig Erkekler Final Voleybol Müsabakaları ise 11-13 Mart tarihleri arasında Malatya Merkez Spor Salonu'nda oynanacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 05:37 Kaynak: AA

Türkiye Voleybol Federasyonu, Malatya, voleybol, Spor
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