Voleybol: 2. Lig Erkekler Yarı Final Müsabakaları

Türkiye Voleybol Federasyonu 2018-2019 Voleybol Sezonu 2. Lig Erkekler Yarı Final Müsabakaları Malatya'da sona erdi.

Türkiye Voleybol Federasyonu 2018-2019 Voleybol Sezonu 2. Lig Erkekler Yarı Final Müsabakaları Malatya'da sona erdi.



Merkez Spor Salonu ve İnönü Üniversitesi Sağlık Kültür Spor Salonları'nda oynanan müsabakalarda 16 takım mücadele etti.



Üç gün süren müsabakalarda Saint Joseph, Cevhertepe, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyespor, Maliye İhtisas, Kartepe Belediyespor, Cizre Belediyespor, Lalezar Spor, İnegöl Belediyespor finale çıktı.



2. Lig Erkekler Final Voleybol Müsabakaları ise 11-13 Mart tarihleri arasında Malatya Merkez Spor Salonu'nda oynanacak.

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