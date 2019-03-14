Son Dakika Haberleri: Voleybol 2.lig Erkekler Yarı Final Müsabakaları Sona Erdi

Voleybol 2.lig Erkekler Yarı Final Müsabakaları Sona Erdi

2 saat önce

Türkiye Voleybol Federasyonunun 2019 yılı faaliyet programında yer alan, 11-13 Mart 2019 tarihleri arasında yapılan Voleybol 2.Lig Erkekler Yarı Final Müsabakaları sona erdi.

Voleybol 2.lig Erkekler Yarı Final Müsabakaları Sona Erdi, System.String[]
Türkiye Voleybol Federasyonunun 2019 yılı faaliyet programında yer alan, 11-13 Mart 2019 tarihleri arasında yapılan Voleybol 2.Lig Erkekler Yarı Final Müsabakaları sona erdi.

Malatya Merkez Spor Salonunda oynan Voleybol 2.Lig Erkekler Yarı Final Müsabakaları üç gün sürdü. Karşılaşmaların ardından düzenlenen kupa ve ödül töreninde 1. Grup birincisi Saint Joseph takımına madalyalarını MHGK Üyesi İbrahim Tarun, kupalarını TVF Liglerden Sorumlu Asbaşkanı Ahmet Göksu takdim etti.

1.Grup ikincisi İnegöl Bld. takımına madalyalarını Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebu Bekir Kayhan takdim etti. 2018 - 2019 Voleybol Sezonu 2. Lig Erkekler Final Etabı'nda 1. ve 2. Grup'ta 13 Mart 2018, Çarşamba alınan sonuçlar ise şöyle:

Final I. Grubu

Kartepe Bld. - İnegöl Bld.: 1-3 (16-25, 25-20 22-25 13-25), Saint Joseph - Şanlıurfa B.Şehir Bld.: 3-1 (25-17, 25-22, 20-25, 25-17)

Puan Durumu

1.Saint Joseph - 9 puan

2.İnegöl Bld. - 6 puan

3.Kartepe Bld. - 3 puan

4.Şanlıurfa B.Şehir Bld. - 0 puan

Bu sonuçların ardından puan cetvelini ilk iki sırada tamamlayan Saint Joseph ile İnegöl Belediye takımları, 2019 - 2020 voleybol sezonunda Erkekler 1. Ligi'nde mücadele edecekler.

Final II. Grubu

Cevhertepe - Maliye İhtisas: 0-3 (19-25 22-25 20-25), Cizre Bld. - 1920 Maraşspor: 1-3 (15-25 26-24 16-25 21-25)

Puan Durumu

1.Cizre Bld. -6 puan

2.1920 Maraşspor -6 puan

3.Maliye İhtisas - 5 puan

4.Cevhertepe -1 puan

Bu sonuçların ardından puan cetvelini ilk iki sırada tamamlayan Cizre Bld. ile 1920 Maraşspor takımları, 2019 - 2020 voleybol sezonunda Erkekler 1. Ligi'nde mücadele edecekler. - MALATYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 01:26 Kaynak: İHA

Türkiye, voleybol, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Maaşlar Artacak, Ek Ödeme Yükselecek! Emekliye 8 Büyük Fırsat Kanal D'nin Yeni Dizisi Yüzleşme, Erken Final Yapıyor

Rüzgar Türbinlerinin Bakım ve Onarımını Yapan İşçiler Metrelerce Yükseklikte Cambazları Aratmıyor Avrupa Birliği Türkiye'ye Suriyeliler İçin 1,5 Milyar Euro Verecek
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.3.2019 15:27:46. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Voleybol 2.lig Erkekler Yarı Final Müsabakaları Sona Erdi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]