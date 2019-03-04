Son Dakika Haberleri: Voleybol 2. Lig Yarı Final Müsabakaları Sona Erdi

Voleybol 2. Lig Yarı Final Müsabakaları Sona Erdi

41 dakika önce

Türkiye Voleybol Federasyonunun 2019 yılı faaliyet programında yer alan, 1-3 Mart 2019 tarihleri arasında Malatya'da düzenlenen Voleybol 2. Lig Erkekler Yarı Final Müsabakaları sona erdi.

Voleybol 2. Lig Yarı Final Müsabakaları Sona Erdi, System.String[]
Türkiye Voleybol Federasyonunun 2019 yılı faaliyet programında yer alan, 1-3 Mart 2019 tarihleri arasında Malatya'da düzenlenen Voleybol 2. Lig Erkekler Yarı Final Müsabakaları sona erdi.

Merkez Spor Salonu ve İnönü Üniversitesi Sağlık Kültür Spor Salonlarında oynanan müsabakalarda 16 takım katıldı. Birbirinden çekişmeli geçen müsabakalar 3 gün sürdü.

Voleybol 2. Lig Erkekler Yarı Final Müsabakalarında Saint Joseph, Cevhertepe, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyespor, Maliye İhtisas, Kartepe Belediyespor, Cizre Belediyespor, 1920 Maraşspor, İnegöl Belediyespor finale çıktı.

2. Lig Erkekler Final Voleybol Müsabakaları ise 11-13 Mart 2019 tarihleri arasından tarihleri arasında Malatya Merkez Spor Salonunda oynanacak. - MALATYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 12:43 Kaynak: İHA

Malatya, voleybol, Spor
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