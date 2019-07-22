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Voleybol: 20 Yaş Altı Dünya Şampiyonası

1 saat önce

Türkiye 20 Yaş Altı Genç Kız Voleybol Milli Takımı, Dünya Şampiyonası'nda üçüncülük maçında Rusya'ya 3-1 yenildi.

Voleybol: 20 Yaş Altı Dünya Şampiyonası, System.String[]
Türkiye 20 Yaş Altı Genç Kız Voleybol Milli Takımı, Dünya Şampiyonası'nda üçüncülük maçında Rusya'ya 3-1 yenildi.
Meksika'nın ev sahipliğinde organize edilen şampiyonada Türkiye, bronz madalya maçında Rusya ile karşılaştı.
Ay-yıldızlı ekip, Aguascalientes şehrinde oynanan maçta rakibine 22-25, 28-26, 19-25 ve 27-29'luk setlerle 3-1 mağlup oldu.
Bu sonuçla Rusya bronz madalya kazanırken, Türkiye organizasyonu 4. sırada tamamladı.
Dünya şampiyonluğuna ise finalde İtalya'yı 3-2 mağlup eden Japonya ulaştı.
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Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 09:27 Kaynak: AA
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