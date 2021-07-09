Voleybol 20 Yaş Altı Kız Milli Takımı, Dünya Şampiyonası'nda sahne alacak

Voleybol 20 Yaş Altı Kız Milli Takımı, 9-18 Temmuz tarihlerinde Hollanda ve Belçika'nın ortaklaşa düzenleyeceği FIVB 20 Yaş Altı Dünya Voleybol Şampiyonası'nda mücadele edecek.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Dünya Voleybol Şampiyonası'nda C Grubu'nda yer alan milliler, grup aşamasında Rusya, ABD ve Tayland ile karşılaşacak.

Ay-yıldızlılar şampiyonadaki ilk mücadelesinde bugün TSİ 16.30'da Tayland ile karşı karşıya gelecek.

20 Yaş Altı Kız Milli Takımı'mızın Dünya Şampiyonası'ndaki maç programı şöyle:

Yarın:

TSİ 19.30 Türkiye-Rusya

11 Temmuz Pazar:

TSİ 19.30 ABD-Türkiye