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Voleybol: 2019 CEV Avrupa Altın Ligi

1 saat önce

A Milli Erkek Voleybol Takımı, CEV 2019 Avrupa Altın Ligi A Grubu'ndaki ikinci maçında deplasmanda Belçika'yı 3-1 yendi.

Voleybol: 2019 CEV Avrupa Altın Ligi, System.String[]
A Milli Erkek Voleybol Takımı, CEV 2019 Avrupa Altın Ligi A Grubu'ndaki ikinci maçında deplasmanda Belçika'yı 3-1 yendi.
Başkent Brüksel'deki Palais 12 salonunda oynanan maçın ilk çeyreğini 25-22 kaybeden ay-yıldızlı takım, sonraki setleri 25-14, 25-22 ve 25-21 alarak müsabakayı 3-1 kazandı.
Gruptaki ilk maçında Letonya'yı 3-0 mağlup eden milliler, 1 Haziran Cumartesi günü deplasmanda Slovakya ile karşılaşacak.
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 11:02 Kaynak: AA
Spor
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