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Voleybol: 2019 CEV Avrupa Altın Ligi

2 dakika önce

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2019 CEV Avrupa Altın Ligi A Grubu'ndaki üçüncü maçında deplasmanda Slovakya'yı 3-0 yendi.

Voleybol: 2019 CEV Avrupa Altın Ligi, System.String[]
A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2019 CEV Avrupa Altın Ligi A Grubu'ndaki üçüncü maçında deplasmanda Slovakya'yı 3-0 yendi.
Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ay-yıldızlılar City Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmadan 20-25, 18-25 ve 17-25'lik setlerle 3-0 galip ayrıldı.
Grubunda daha önce oynadığı iki karşılaşmadan da galibiyetle ayrılan milliler, namağlup liderliğini sürdürdü.
Ay-yıldızlılar, Avrupa Altın Ligi'ndeki dördüncü maçında 8 Haziran Cumartesi günü, saat 14.00'te Malatya Merkez Spor Salonu'nda Slovakya'yı ağırlayacak.
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 10:09 Kaynak: AA
Slovakya, voleybol, Avrupa, Spor
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