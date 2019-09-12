Voleybol: 2019 Erkekler Avrupa Şampiyonası

2019 Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası, oynanan 6 karşılaşmayla başladı.

Fransa, Belçika, Slovenya ve Hollanda'nın ortaklaşa düzenlediği şampiyonanın ilk günü, A ve C gruplarında yapılan 6 maçla tamamlandı.

A Milli Erkek Voleybol Takımı, C Grubu'ndaki ilk maçında Rusya'ya 3-1 yenildi.

Şampiyonanın ikinci gününde yarın B ve D gruplarında 6 maç yapılacak.

İlk gün alınan sonuçlar şöyle:

A Grubu

Bulgaristan- Yunanistan: 3-0

Portekiz- İtalya: 0-3

Fransa- Romanya: 3-0

C Grubu

Türkiye-Rusya: 1-3

Finlandiya-Kuzey Makedonya: 3-1

Slovenya- Belarus: 3-0