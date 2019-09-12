Son Dakika Haberleri: Voleybol: 2019 Erkekler Avrupa Şampiyonası
Son Dakika Spor Haber

Voleybol: 2019 Erkekler Avrupa Şampiyonası

1 saat önce

2019 Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası, oynanan 6 karşılaşmayla başladı.

Voleybol: 2019 Erkekler Avrupa Şampiyonası, System.String[]

2019 Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası, oynanan 6 karşılaşmayla başladı.

Fransa, Belçika, Slovenya ve Hollanda'nın ortaklaşa düzenlediği şampiyonanın ilk günü, A ve C gruplarında yapılan 6 maçla tamamlandı.

A Milli Erkek Voleybol Takımı, C Grubu'ndaki ilk maçında Rusya'ya 3-1 yenildi.

Şampiyonanın ikinci gününde yarın B ve D gruplarında 6 maç yapılacak.

İlk gün alınan sonuçlar şöyle:

A Grubu

Bulgaristan- Yunanistan: 3-0

Portekiz- İtalya: 0-3

Fransa- Romanya: 3-0

C Grubu

Türkiye-Rusya: 1-3

Finlandiya-Kuzey Makedonya: 3-1

Slovenya- Belarus: 3-0

voleybol, Avrupa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 11:12 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Atletico Madrid, Vedat Muriqi'nin peşine düştü!
Bakan Albayrak'tan Merkez Bankası'nın faiz kararına ilk yorum 12 Eylül Askeri Darbesinin yıl dönümünde Cumhurbaşkanı Erdoğan mesaj yayınladı Babacan'ın yeni partisinin Karadeniz yapılanmasını MHP'den ihraç edilen Samsun Milletvekili Erhan Usta üstlendi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.9.2019 00:27:52. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Voleybol: 2019 Erkekler Avrupa Şampiyonası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]