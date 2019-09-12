Voleybol: 2019 Erkekler Avrupa Şampiyonası

2019 Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası, oynanan 6 karşılaşmayla başladı.
Fransa, Belçika, Slovenya ve Hollanda'nın ortaklaşa düzenlediği şampiyonanın ilk günü, A ve C gruplarında yapılan 6 maçla tamamlandı.
A Milli Erkek Voleybol Takımı, C Grubu'ndaki ilk maçında Rusya'ya 3-1 yenildi.
Şampiyonanın ikinci gününde yarın B ve D gruplarında 6 maç yapılacak.
İlk gün alınan sonuçlar şöyle:
A Grubu
Bulgaristan- Yunanistan: 3-0
Portekiz- İtalya: 0-3
Fransa- Romanya: 3-0
C Grubu
Türkiye-Rusya: 1-3
Finlandiya-Kuzey Makedonya: 3-1
Slovenya- Belarus: 3-0