Voleybol: 2019 Erkekler Avrupa Şampiyonası

2019 Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası, oynanan 10 karşılaşmayla devam etti.
Fransa, Belçika, Slovenya ve Hollanda'nın ortaklaşa düzenlediği şampiyonanın ikinci günü, 10 maçla tamamlandı.
A Milli Erkek Voleybol Takımı, C Grubu'ndaki ikinci maçında Kuzey Makedonya'yı 3-0 yendi.
Şampiyonanın üçüncü gününde yarın 8 maç yapılacak.
Bugün alınan sonuçlar şöyle:
A Grubu
Bulgaristan- Romanya: 3-0
İtalya- Yunanistan: 3-1
B Grubu
Sırbistan- Almanya: 3-0
Slovakya- İspanya: 3-2
Belçika- Avusturya: 3-0
C Grubu:
Kuzey Makedonya- Türkiye: 0-3
Belarus- Rusya: 1-3
D Grubu:
Çekya- Ukrayna: 1-3
Estonya- Polonya: 1-3
Hollanda- Karadağ: 3-0