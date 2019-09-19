Son Dakika Haberleri: Voleybol: 2019 Erkekler Avrupa Şampiyonası
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Voleybol: 2019 Erkekler Avrupa Şampiyonası

57 dakika önce

Salon: Stozice DvoranaHakemler: Sinisa Isajlovic (Avusturya), Jan Krticka (Çekya)Finlandiya: Kaurto, Tervaportti, Siltala, Siirila, Sivula, Ronkainen (Kerminen, Lankinen, Suihkonen, Krastins, Kaislasalo, Ivanov, Sinkkonen)Türkiye: Arslan Ekşi, Baturalp Burak Güngör, Doğukan Ulu, Adis...

Voleybol: 2019 Erkekler Avrupa Şampiyonası, System.String[]

Salon: Stozice

Dvorana

Hakemler: Sinisa Isajlovic (Avusturya), Jan Krticka (Çekya)

Finlandiya: Kaurto, Tervaportti, Siltala, Siirila, Sivula, Ronkainen (Kerminen, Lankinen, Suihkonen, Krastins, Kaislasalo, Ivanov, Sinkkonen)

Türkiye: Arslan Ekşi, Baturalp Burak Güngör, Doğukan Ulu, Adis Lagumdzija, Yiğit Gülmezoğlu, Oğuzhan Karasu ( Burak Mert, İzzet Ünver, Batuhan Avcı, Emre Vahit Savaş)

Setler: 25-20, 15-25, 18-25, 25-23, 15-12

Süre: 25, 22, 27, 31, 18 (123 dakika)


A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2019 Avrupa Şampiyonası C Grubu'ndaki beşinci ve son maçında Finlandiya'ya 3-2 mağlup olmasına rağmen son 16 turuna kaldı.

Fransa, Belçika, Slovenya ve Hollanda'nın ortaklaşa düzenlediği organizasyonda Türkiye, Slovenya'nın başkenti Ljubljana'da Finlandiya ile karşılaştı.


Karşılıklı sayılarla başlayan mücadelede iki takım da birbirine üstünlük kurmakta zorlanınca oyunun ilk dakikaları, 12-12 eşitlikle geçildi. Kalan bölümlerde daha iyi defans yapan Finlandiya, ilk seti 25-20 kazanarak 1-0 öne geçti.

İkinci sete iyi başlayan A Milli Takım, file önünde Adis Lagumdzija'yla bulduğu sayılarla rakibi karşısında 15-8 üstünlük sağladı. Servis hataları yapan rakibi karşısında skor avantajını koruyan ve daha iyi savunma yapan milliler, ikinci çeyreği 25-15 alarak skoru 1-1'e getirdi.

Çekişmeli başlayan üçüncü sette Yiğit Gülmezoğlu'nun servis atışlardan bulduğu sayılarla oyunda üstünlüğü ele alan Türkiye, rakibinin basit hatalarından da faydalanarak seti 25-18 kazandı ve müsabakada 2-1 öne geçti.

Karşılıklı sayılarla devam eden mücadelede ay-yıldızlı ekip Adis Lagumdzija'nın, Finlandiya ise Siltala'nın etkili performansıyla oyuna tutunurken, son bölümde daha iyi hücum yapan Finlandiya, dördüncü seti 25-23 kazanarak skoru 2-2'ye getirdi.

Final setinde savunmasını sertleştiren Finlandiya, file çaprazından bulduğu sayılarla seti 15-12, mücadeleyi ise 3-2 kazandı.

Bu sonuçla grubunu 7 puanla 3. sırada tamamlayan Türkiye, adını son 16 turuna yazdırdı.

Finlandiya, Avusturya, Türkiye, Avrupa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 12:00 Kaynak: AA
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