Voleybol: 2019 Erkekler Avrupa Şampiyonası

2019 Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda B ve D gruplarında son 16 turuna kalan takımlar belli oldu.
Fransa, Belçika, Slovenya ve Hollanda'nın ortaklaşa düzenlediği şampiyonada grup aşaması, sekizinci günde B ve D gruplarında yapılan 4 karşılaşmayla sona erdi.
Maçların ardından B Grubu'nda Sırbistan, Belçika, Almanya ve İspanya, D Grubu'nda ise Polonya, Hollanda, Ukrayna ve Çekya adlarını son 16 turuna yazdırdı.
Gruplarda oluşan puan durumu ve son 16 turu eşleşmeleri şöyle:
B Grubu
İspanya-Almanya: 3-1
Sırbistan- Avusturya: 3-0
|Takımlar
|O
|G
|M
|P
|1
|Sırbistan
|5
|5
|0
|15
|2
|Belçika
|5
|4
|1
|11
|3
|Almanya
|5
|2
|3
|7
|4
|İspanya
|5
|2
|3
|6
|5
|Slovakya
|5
|2
|3
|5
|6
|Avusturya
|5
|0
|5
|1
D Grubu
Çekya- Karadağ: 2-3
Polonya-Ukrayna: 3-0
|Takımlar
|O
|G
|M
|P
|1
|Polonya
|5
|5
|0
|15
|2
|Hollanda
|5
|3
|2
|10
|3
|Ukrayna
|5
|3
|2
|9
|4
|Çekya
|5
|2
|3
|6
|5
|Karadağ
|5
|2
|3
|5
|6
|Estonya
|5
|0
|5
|0
Son 16 turu eşleşmeleri:
21 Ekim Cumartesi:
Fransa-Finlandiya
Rusya-Yunanistan
Slovenya-Bulgaristan
Sırbistan-Çekya
Belçika-Ukrayna
Polonya-İspanya
Hollanda-Almanya
22 Ekim Pazar:
İtalya-Türkiye