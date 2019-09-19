Voleybol: 2019 Erkekler Avrupa Şampiyonası

2019 Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda B ve D gruplarında son 16 turuna kalan takımlar belli oldu.



Fransa, Belçika, Slovenya ve Hollanda'nın ortaklaşa düzenlediği şampiyonada grup aşaması, sekizinci günde B ve D gruplarında yapılan 4 karşılaşmayla sona erdi.

Maçların ardından B Grubu'nda Sırbistan, Belçika, Almanya ve İspanya, D Grubu'nda ise Polonya, Hollanda, Ukrayna ve Çekya adlarını son 16 turuna yazdırdı.

Gruplarda oluşan puan durumu ve son 16 turu eşleşmeleri şöyle:

B Grubu



İspanya-Almanya: 3-1

Sırbistan- Avusturya: 3-0

Takımlar O G M P 1 Sırbistan 5 5 0 15 2 Belçika 5 4 1 11 3 Almanya 5 2 3 7 4 İspanya 5 2 3 6 5 Slovakya 5 2 3 5 6 Avusturya 5 0 5 1

D Grubu



Çekya- Karadağ: 2-3

Polonya-Ukrayna: 3-0

Takımlar O G M P 1 Polonya 5 5 0 15 2 Hollanda 5 3 2 10 3 Ukrayna 5 3 2 9 4 Çekya 5 2 3 6 5 Karadağ 5 2 3 5 6 Estonya 5 0 5 0

Son 16 turu eşleşmeleri:

21 Ekim Cumartesi:

Fransa-Finlandiya

Rusya-Yunanistan

Slovenya-Bulgaristan

Sırbistan-Çekya

Belçika-Ukrayna

Polonya-İspanya

Hollanda-Almanya

22 Ekim Pazar:

İtalya-Türkiye