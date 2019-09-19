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Voleybol: 2019 Erkekler Avrupa Şampiyonası

45 dakika önce

2019 Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda B ve D gruplarında son 16 turuna kalan takımlar belli oldu.

Voleybol: 2019 Erkekler Avrupa Şampiyonası, System.String[]

2019 Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda B ve D gruplarında son 16 turuna kalan takımlar belli oldu.


Fransa, Belçika, Slovenya ve Hollanda'nın ortaklaşa düzenlediği şampiyonada grup aşaması, sekizinci günde B ve D gruplarında yapılan 4 karşılaşmayla sona erdi.

Maçların ardından B Grubu'nda Sırbistan, Belçika, Almanya ve İspanya, D Grubu'nda ise Polonya, Hollanda, Ukrayna ve Çekya adlarını son 16 turuna yazdırdı.

Gruplarda oluşan puan durumu ve son 16 turu eşleşmeleri şöyle:

B Grubu


İspanya-Almanya: 3-1

Sırbistan- Avusturya: 3-0

TakımlarOGMP
1 Sırbistan55015
2 Belçika 54111
3 Almanya5237
4 İspanya 5236
5 Slovakya 5235
6 Avusturya5051

D Grubu


Çekya- Karadağ: 2-3

Polonya-Ukrayna: 3-0

Takımlar OGMP
1 Polonya55015
2 Hollanda 53210
3 Ukrayna5329
4 Çekya5236
5 Karadağ 5235
6 Estonya 5050

Son 16 turu eşleşmeleri:

21 Ekim Cumartesi:

Fransa-Finlandiya

Rusya-Yunanistan

Slovenya-Bulgaristan

Sırbistan-Çekya

Belçika-Ukrayna

Polonya-İspanya

Hollanda-Almanya

22 Ekim Pazar:

İtalya-Türkiye

Sırbistan Karadağ, Almanya, Avrupa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 11:10 Kaynak: AA
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