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Voleybol: 2019 Erkekler Avrupa Şampiyonası

59 dakika önce

Polonya ve Slovenya, 2019 Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda yarı finale yükseldi.

Voleybol: 2019 Erkekler Avrupa Şampiyonası, System.String[]

Polonya ve Slovenya, 2019 Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda yarı finale yükseldi.

Fransa, Belçika, Slovenya ve Hollanda'nın ortaklaşa düzenlediği organizasyonun çeyrek finalinde, Polonya- Almanya ve Rusya-Slovenya karşılaşmaları oynandı.

Seyircisi önünde oynayan Slovenya, son şampiyon Rusya'yı 25-23, 25-22, 21-25 ve 25-21'lik setlerle 3-1 mağlup ederek son 4'e kaldı.

Polonya da son finalist Almanya'yı 3-0'lık (25-19, 25-21, 25-18) skorla eleyerek yarı final bileti aldı.

Diğer iki yarı finalist, yarın yapılacak Sırbistan- Ukrayna ve Fransa- İtalya maçlarının ardından belli olacak.

Slovenya, Polonya, Avrupa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 11:56 Kaynak: AA
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