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Voleybol: 2019 Erkekler Avrupa Şampiyonası

1 saat önce

Fransa ve Sırbistan, 2019 Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda yarı finale yükseldi.

Voleybol: 2019 Erkekler Avrupa Şampiyonası, System.String[]

Fransa ve Sırbistan, 2019 Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda yarı finale yükseldi.

Fransa, Belçika, Slovenya ve Hollanda'nın ortaklaşa düzenlediği organizasyonun çeyrek finalinde, Fransa- İtalya ve Sırbistan- Ukrayna karşılaşmaları oynandı.

Seyircisi önünde oynayan Fransa, İtalya'yı 25-16, 27-25 ve 25-14'lük setlerle 3-0 mağlup ederek son 4'e kaldı.

Sırbistan da Ukrayna'yı 3-2'lik (21-25, 25-23, 25-22,19-25,15-9) skorla eleyerek yarı final bileti aldı.

İki ekip, 27 Eylül Cuma günü yarı finalde karşı karşıya gelecek.

Sırbistan Karadağ, Fransa, Avrupa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 11:58 Kaynak: AA
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