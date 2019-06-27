Voleybol: 2019 Erkekler FIVB Uluslar Ligi

Takım Maç Galibiyet Yenilgi Puan Brezilya 12 11 1 30 İran 12 10 2 30 Fransa 12 9 3 28 Rusya 12 9 3 26 İtalya 12 8 4 25 ABD 12 7 5 22

2019 Erkekler FIVB Uluslar Ligi'nin son hafta maçları yarın başlayacak.Avustralya, Bulgaristan, Brezilya ve Almanya'nın ev sahipliği yapacağı 5. hafta maçları 28-30 Haziran tarihlerinde oynanacak.Puan durumunda ilk 6 sırada bulunan takımlar, 10-14 Temmuz tarihlerinde ABD'de düzenlenecek finallerde mücadele etme hakkı kazanacak.ABD'nin Şikago kentindeki final etabında mücadele edecek 6 takım, 2 gruba ayrılacak.Müsabakaların ardından gruplarını ilk iki sırada bitirecek takımlar, yarı finale yükselecek. Yarı final karşılaşmalarının galipleri finalde şampiyonluk, kaybedenler ise üçüncülük için mücadele edecek.Ligde 4 hafta sonunda oluşan puan durumu şöyle:A Milli TakımA Milli Erkek Voleybol Takımı, FIVB Challenger Kupası'nda mücadele edecek.Slovenya'nın başkenti Ljubljana'da 3 Temmuz Çarşamba günü başlayacak Challenger Kupası, 7 Temmuz Pazar gününe kadar sürecek.2019 CEV Avrupa Altın Lig Dörtlü Finali'nde şampiyon olarak FIVB Challenger Kupası'na katılmayı başaran milli takım, A Grubu'nda Slovenya ve Şili ile karşı kaşıya gelecek.FIVB Challenger Kupası'nda şampiyon olan takım, 2020 FIVB Uluslar Ligi'ne katılım hakkı elde edecek.