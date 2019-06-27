Son Dakika Haberleri: Voleybol: 2019 Erkekler FIVB Uluslar Ligi
Son Dakika Spor Haber

Voleybol: 2019 Erkekler FIVB Uluslar Ligi

16 dakika önce

2019 Erkekler FIVB Uluslar Ligi'nin son hafta maçları yarın başlayacak.

Voleybol: 2019 Erkekler FIVB Uluslar Ligi, System.String[]
2019 Erkekler FIVB Uluslar Ligi'nin son hafta maçları yarın başlayacak.
Avustralya, Bulgaristan, Brezilya ve Almanya'nın ev sahipliği yapacağı 5. hafta maçları 28-30 Haziran tarihlerinde oynanacak.
Puan durumunda ilk 6 sırada bulunan takımlar, 10-14 Temmuz tarihlerinde ABD'de düzenlenecek finallerde mücadele etme hakkı kazanacak.
ABD'nin Şikago kentindeki final etabında mücadele edecek 6 takım, 2 gruba ayrılacak.
Müsabakaların ardından gruplarını ilk iki sırada bitirecek takımlar, yarı finale yükselecek. Yarı final karşılaşmalarının galipleri finalde şampiyonluk, kaybedenler ise üçüncülük için mücadele edecek.
Ligde 4 hafta sonunda oluşan puan durumu şöyle:
Takım Maç Galibiyet Yenilgi Puan
Brezilya 12 11 1 30
İran 12 10 2 30
Fransa 12 9 3 28
Rusya 12 9 3 26
İtalya 12 8 4 25
ABD 12 7 5 22

A Milli Takım
A Milli Erkek Voleybol Takımı, FIVB Challenger Kupası'nda mücadele edecek.
Slovenya'nın başkenti Ljubljana'da 3 Temmuz Çarşamba günü başlayacak Challenger Kupası, 7 Temmuz Pazar gününe kadar sürecek.
2019 CEV Avrupa Altın Lig Dörtlü Finali'nde şampiyon olarak FIVB Challenger Kupası'na katılmayı başaran milli takım, A Grubu'nda Slovenya ve Şili ile karşı kaşıya gelecek.
FIVB Challenger Kupası'nda şampiyon olan takım, 2020 FIVB Uluslar Ligi'ne katılım hakkı elde edecek.
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 11:01 Kaynak: AA
Brezilya, voleybol, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Uygunsuz görüntüleri ortaya çıkan ünlü damat adayı Melih Erdem, takipçilerinden özür diledi Yeni parti hazırlığı mı? Ali Babacan ve ekibi lokantada bir araya geldi Erdoğan'dan Ekrem İmamoğlu açıklaması: Gerçekçi projelerle gelirse AK Parti destekleyecektir Ezhel'e "uyuşturucu kullanmak"tan 1 yıl 8 ay hapis cezası verildi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.6.2019 11:17:18. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Voleybol: 2019 Erkekler FIVB Uluslar Ligi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]