Son Dakika Haberleri: Voleybol: 2019 Erkekler FIVB Uluslar Ligi
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Voleybol: 2019 Erkekler FIVB Uluslar Ligi

51 dakika önce

2019 Erkekler FIVB Uluslar Ligi'nin son hafta maçları tamamlandı.

Voleybol: 2019 Erkekler FIVB Uluslar Ligi, System.String[]
2019 Erkekler FIVB Uluslar Ligi'nin son hafta maçları tamamlandı.
Puan durumunda ilk 6'da yer alan Brezilya, İran, Rusya, Fransa ve Polonya ile ev sahibi ABD, 10-14 Temmuz tarihlerinde Şikago'da düzenlenecek final etabında mücadele etme hakkı kazandı.
Final etabında yer alacak 6 takım, ilk olarak 2 ayrı grupta mücadele verecek. Müsabakaların ardından gruplarını ilk iki sırada bitirecek takımlar, yarı finale yükselecek. Yarı final karşılaşmalarının galipleri şampiyonluk, kaybedenleri ise üçüncülük maçı oynayacak.
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 01:12 Kaynak: AA
Brezilya, İran, Spor
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