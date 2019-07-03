Voleybol: 2019 Erkekler FIVB Uluslar Ligi

2019 Erkekler FIVB Uluslar Ligi final etabında gruplar belirlendi.
Lig sıralamasında ilk 6'da yer alan Brezilya
, İran
, Rusya
, Fransa
ve Polonya
ile ev sahibi ABD, final etabında 3'er takımlı 2 grupta mücadele edecek.
Şikago kentinde 10-14 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek final etabının A Grubu'nda Fransa, Rusya ve ABD, B Grubu'nda ise Brezilya, İran ve Polonya yer aldı.
Müsabakaların ardından gruplarını ilk iki sırada bitirecek takımlar, yarı finale yükselecek.
Yarı final karşılaşmalarının galipleri şampiyonluk, kaybedenleri ise üçüncülük maçı oynayacak.