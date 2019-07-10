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Voleybol: 2019 Erkekler FIVB Uluslar Ligi

13 dakika önce

2019 Erkekler FIVB Uluslar Ligi'nin final etabı maçları yarın başlıyor.

Voleybol: 2019 Erkekler FIVB Uluslar Ligi, System.String[]
Amerika Birleşik Devletleri, Fransa, Spor
2019 Erkekler FIVB Uluslar Ligi'nin final etabı maçları yarın başlıyor.
ABD'nin Şikago kentinde 11-15 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek final etabının A Grubu'nda Fransa, Rusya ve ABD, B Grubu'nda ise Brezilya, İran ve Polonya mücadele edecek.
Müsabakaların ardından gruplarını ilk iki sırada bitirecek takımlar, yarı finale yükselecek.
Yarı final karşılaşmalarının galipleri şampiyonluk, kaybedenleri ise üçüncülük maçı oynayacak.
Grup aşamalarında oynanacak müsabakaların programı şöyle:
11 Temmuz Perşembe:
00.30 Brezilya - Polonya
03.30 ABD - Fransa
12 Temmuz Cuma:
01.00 İran - Polonya
04.00 Rusya Fransa
13 Temmuz Cumartesi:
01.00 Brezilya - İran
04.00 ABD - Rusya
Haber Yayın Tarihi : 10.07.2019 09:30 Kaynak: AA
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