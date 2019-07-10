Voleybol: 2019 Erkekler FIVB Uluslar Ligi
13 dakika önce
2019 Erkekler FIVB Uluslar Ligi'nin final etabı maçları yarın başlıyor.
Haber Yayın Tarihi : 10.07.2019 09:30 Kaynak: AA
2019 Erkekler FIVB Uluslar Ligi'nin final etabı maçları yarın başlıyor.
ABD'nin Şikago kentinde 11-15 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek final etabının A Grubu'nda Fransa
, Rusya
ve ABD, B Grubu'nda ise Brezilya
, İran
ve Polonya
mücadele edecek.
Müsabakaların ardından gruplarını ilk iki sırada bitirecek takımlar, yarı finale yükselecek.
Yarı final karşılaşmalarının galipleri şampiyonluk, kaybedenleri ise üçüncülük maçı oynayacak.
Grup aşamalarında oynanacak müsabakaların programı şöyle:
11 Temmuz Perşembe:
00.30 Brezilya - Polonya
03.30 ABD - Fransa
12 Temmuz Cuma:
01.00 İran - Polonya
04.00 Rusya Fransa
13 Temmuz Cumartesi:
01.00 Brezilya - İran
04.00 ABD - Rusya
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