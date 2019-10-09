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Son Dakika Spor Voleybol: 2019 Erkekler Spor Toto Şampiyonlar Kupası

Voleybol: 2019 Erkekler Spor Toto Şampiyonlar Kupası

1 saat önce

Voleybolda 2019 Erkekler Spor Toto Şampiyonlar Kupası maçı, Ankara'da oynanacak.

Voleybol: 2019 Erkekler Spor Toto Şampiyonlar Kupası, System.String[]

Voleybolda 2019 Erkekler Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Toto Şampiyonlar Kupası maçı, Ankara'da oynanacak.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 2018-2019 sezonu Efeler Ligi şampiyonu Fenerbahçe HDI Sigorta ile Kupa Voley finalisti Galatasaray, 23 Ekim Çarşamba günü Ankara'da karşılaşacak.

TVF Başkent Voleybol Salonu'nda yapılacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.

voleybol, Ankara, Spor

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 12:58 Kaynak: AA
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