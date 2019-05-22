Son Dakika Haberleri: Voleybol: 2019 Fıvb Uluslar Ligi

Voleybol: 2019 Fıvb Uluslar Ligi

6 saat önce

2019 FIVB Voleybol Uluslar Ligi'nde mücadele eden A Milli Kadın Takımı, ilk haftanın ikinci maçında Hollanda'yı 3-1 yendi.

Voleybol: 2019 Fıvb Uluslar Ligi, System.String[]
2019 FIVB Voleybol Uluslar Ligi'nde mücadele eden A Milli Kadın Takımı, ilk haftanın ikinci maçında Hollanda'yı 3-1 yendi.

Ligin Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen ilk haftasında Hollanda ile karşılaşan milliler, rakibini 25-22, 25-14, 21-25 ve 25-15'lik setlerle 3-1 yenerek turnuvada ikide iki yaptı.

A Milli Takım, ilk haftadaki son maçında yarın TSİ 21.00'de ev sahibi Sırbistan ile karşılaşacak.
Haber Yayın Tarihi : 22.05.2019 11:36 Kaynak: AA
Hollanda, voleybol, Spor
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