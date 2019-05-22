Voleybol: 2019 Fıvb Uluslar Ligi
6 saat önce
2019 FIVB Voleybol Uluslar Ligi'nde mücadele eden A Milli Kadın Takımı, ilk haftanın ikinci maçında Hollanda'yı 3-1 yendi.
Haber Yayın Tarihi : 22.05.2019 11:36 Kaynak: AA
2019 FIVB Voleybol Uluslar Ligi'nde mücadele eden A Milli Kadın Takımı, ilk haftanın ikinci maçında Hollanda
'yı 3-1 yendi.
Ligin Sırbistan
'ın başkenti Belgrad
'da düzenlenen ilk haftasında Hollanda ile karşılaşan milliler, rakibini 25-22, 25-14, 21-25 ve 25-15'lik setlerle 3-1 yenerek turnuvada ikide iki yaptı.
A Milli Takım, ilk haftadaki son maçında yarın TSİ 21.00'de ev sahibi Sırbistan ile karşılaşacak.
Çöp Kamyonunun Altında Kalan Hamile Kadın Kucağındaki Çocuğunu Fırlatarak Kurtardı
TBMM'ye Girmeye Çalışırken Yakalanan 2 DHKP-C'li Terörist Tutuklandı
A Milli Takım'ın Oynayacağı İki Hazırlık Maçının Hakemleri Açıklandı
Onur Kıvrak, Beşiktaş'ın Teklifini Reddetti