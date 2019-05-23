Son Dakika Haberleri: Voleybol: 2019 FIVB Uluslar Ligi

Voleybol: 2019 FIVB Uluslar Ligi

7 saat önce

2019 FIVB Voleybol Uluslar Ligi'nde mücadele eden A Milli Kadın Takımı, ilk haftanın üçüncü ve son maçında Sırbistan'ı 3-0 yendi.

Voleybol: 2019 FIVB Uluslar Ligi, System.String[]
2019 FIVB Voleybol Uluslar Ligi'nde mücadele eden A Milli Kadın Takımı, ilk haftanın üçüncü ve son maçında Sırbistan'ı 3-0 yendi.
Ligin Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen ilk haftasının son maçında ev sahibi ülke ile karşılaşan A Milli Takım, rakibini 25-19, 25-23 ve 25-20'lik setlerle 3-0 yenerek turnuvada üçte üç yaptı.
İlk haftayı namağlup tamamlayan milli takım, Uluslar Ligi'nin ikinci haftasında 28-30 Mayıs tarihlerinde Ankara'da sahne alacak.
TVF Başkent Voleybol Salonu'nun ev sahipliği yapacağı ikinci haftada millilerin maç programı şöyle:
28 Mayıs Salı:
17.30 Türkiye-Japonya
29 Mayıs Çarşamba:
17.30 Almanya-Türkiye
30 Mayıs Perşembe:
17.30 Türkiye-Rusya
Haber Yayın Tarihi : 23.05.2019 11:00 Kaynak: AA
Sırbistan Karadağ, voleybol, Spor
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