Voleybol: 2019 FIVB Uluslar Ligi
54 dakika önce
Ankara'da düzenlenen 2019 FIVB Voleybol Uluslar Ligi ikinci hafta maçları başladı.
Ankara
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 03:59 Kaynak: AA
'da düzenlenen 2019 FIVB Voleybol Uluslar Ligi ikinci hafta maçları başladı. TVF
Başkent Voleybol Salonu'nda oynanan ikinci haftanın ilk maçında Rusya
ile Almanya
karşılaştı.
Almanya rakibini 14-25, 21-25 ve 20-25'lik setlerle 3-0 yenerek ikinci haftaya galibiyetle başladı.
İlk haftayı yenilgisiz tamamlayan A Milli Kadın Voleybol Takımı ise bugün 17.30'da Japonya
ile karşılaşacak.
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