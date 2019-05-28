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Voleybol: 2019 FIVB Uluslar Ligi

54 dakika önce

Ankara'da düzenlenen 2019 FIVB Voleybol Uluslar Ligi ikinci hafta maçları başladı.

Voleybol: 2019 FIVB Uluslar Ligi, System.String[]
Ankara'da düzenlenen 2019 FIVB Voleybol Uluslar Ligi ikinci hafta maçları başladı.
TVF Başkent Voleybol Salonu'nda oynanan ikinci haftanın ilk maçında Rusya ile Almanya karşılaştı.
Almanya rakibini 14-25, 21-25 ve 20-25'lik setlerle 3-0 yenerek ikinci haftaya galibiyetle başladı.
İlk haftayı yenilgisiz tamamlayan A Milli Kadın Voleybol Takımı ise bugün 17.30'da Japonya ile karşılaşacak.
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 03:59 Kaynak: AA
Türkiye Voleybol Federasyonu, Almanya, Ankara, voleybol, Spor
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