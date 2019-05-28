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Voleybol: 2019 FIVB Uluslar Ligi

2 saat önce

Salon: TVF BaşkentHakemler: Simona Santi (İtalya), Dobromir Dobrev (Bulgaristan)Türkiye: Cansu Özbay, Meliha İsmailoğlu, Zehra Güneş, Ebrar Karakurt, Hande Baladın, Kübra Çalışkan (Simge Şebnem Aköz, Fatma Yıldırım, Meryem Boz, Ezgi Dilik, Şeyma Ercan, Yasemin Güveli)Japonya: Sato, Kurogo,...

Voleybol: 2019 FIVB Uluslar Ligi, System.String[]
Salon: TVF Başkent
Hakemler: Simona Santi (İtalya), Dobromir Dobrev (Bulgaristan)
Türkiye: Cansu Özbay, Meliha İsmailoğlu, Zehra Güneş, Ebrar Karakurt, Hande Baladın, Kübra Çalışkan ( Simge Şebnem Aköz, Fatma Yıldırım, Meryem Boz, Ezgi Dilik, Şeyma Ercan, Yasemin Güveli)
Japonya: Sato, Kurogo, Iwasaki, Shinnabe, Ishii, Okumura (Kobata, Miyashita, Nabeya)
Setler: 23-25, 22-25, 14-25
Süre: 82 dakika (28, 29, 25)
2019 FIVB Voleybol Uluslar Ligi'nde mücadele eden A Milli Kadın Takımı, ikinci hafta ilk maçında Japonya'ya 3-0 yenildi.
Organizasyonun Sırbistan etabını 3'te 3 yaparak namağlup kapatan milli takım, ilk yenilgisini Japonya karşısında aldı. Türkiye, Ankara'daki ikinci maçını yarın 17.30'da Almanya ile oynayacak.
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 07:15 Kaynak: AA
Bulgaristan, Simge Şebnem Aköz, Japonya, Türkiye, Spor
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