Voleybol: 2019 FIVB Uluslar Ligi

Salon: TVF
Başkent
Hakemler: Simona
Santi (İtalya
), Dobromir Dobrev (Bulgaristan
) Türkiye
: Cansu Özbay
, Meliha İsmailoğlu
, Zehra Güneş
, Ebrar Karakurt
, Hande Baladın
, Kübra Çalışkan
( Simge Şebnem Aköz
, Fatma Yıldırım, Meryem
Boz, Ezgi Dilik
, Şeyma Ercan, Yasemin Güveli) Japonya
: Sato, Kurogo, Iwasaki, Shinnabe, Ishii, Okumura (Kobata, Miyashita, Nabeya)
Setler: 23-25, 22-25, 14-25
Süre: 82 dakika (28, 29, 25)
2019 FIVB Voleybol Uluslar Ligi'nde mücadele eden A Milli Kadın Takımı, ikinci hafta ilk maçında Japonya'ya 3-0 yenildi.
Organizasyonun Sırbistan
etabını 3'te 3 yaparak namağlup kapatan milli takım, ilk yenilgisini Japonya karşısında aldı. Türkiye, Ankara
'daki ikinci maçını yarın 17.30'da Almanya
ile oynayacak.