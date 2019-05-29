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Voleybol: 2019 FIVB Uluslar Ligi

1 saat önce

2019 FIVB Voleybol Uluslar Ligi'nin ikinci haftasında Japonya, Rusya'yı 3-1 yendi.

Voleybol: 2019 FIVB Uluslar Ligi, System.String[]
2019 FIVB Voleybol Uluslar Ligi'nin ikinci haftasında Japonya, Rusya'yı 3-1 yendi.
Ankara'da düzenlenen organizasyonun ikinci gününde Japonya ile Rusya, TVF Başkent Voleybol Salonu'nda karşılaştı.
Günün ilk maçında Japonya, rakibini 25-22, 23-25, 25-18 ve 26-24'lük setlerle 3-1 mağlup etti.
Japonya'ya dün 3-0 yenilen Türkiye, Ankara etabındaki ikinci maçını saat 17.30'da Almanya ile yapacak.
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 05:01 Kaynak: AA
Ankara, Rusya Federasyonu, Japonya, voleybol, Spor
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