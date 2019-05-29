Voleybol: 2019 FIVB Uluslar Ligi
1 saat önce
2019 FIVB Voleybol Uluslar Ligi'nin ikinci haftasında Japonya, Rusya'yı 3-1 yendi.
2019 FIVB Voleybol Uluslar Ligi'nin ikinci haftasında Japonya, Rusya'yı 3-1 yendi.
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 05:01 Kaynak: AA
Ankara'da düzenlenen organizasyonun ikinci gününde Japonya ile Rusya, TVF Başkent Voleybol Salonu'nda karşılaştı.
Günün ilk maçında Japonya, rakibini 25-22, 23-25, 25-18 ve 26-24'lük setlerle 3-1 mağlup etti.
Japonya'ya dün 3-0 yenilen Türkiye, Ankara etabındaki ikinci maçını saat 17.30'da Almanya ile yapacak.
Mansur Yavaş, memurlara verdiği sosyal denge tazminatı sözünü tuttu
Turistik Doğu Ekspresi ilk yolculuğuna bu akşam başlıyor
Türkiye Barolar Birliğinden tepki çeken kitapla ilgili suç duyurusu
Zümrüt Apartmanı kitabı yayıncısı basın mensuplarına tepki gösterdi: Siz asıl tacizcilerin peşinden koşun