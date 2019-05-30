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Voleybol: 2019 FIVB Uluslar Ligi

6 dakika önce

2019 FIVB Voleybol Uluslar Ligi'nin ikinci haftasında Japonya, Almanya'yı 3-0 yendi.

Voleybol: 2019 FIVB Uluslar Ligi, System.String[]
2019 FIVB Voleybol Uluslar Ligi'nin ikinci haftasında Japonya, Almanya'yı 3-0 yendi.
Ankara'da düzenlenen organizasyonun üçüncü gününde Japonya ile Almanya, TVF Başkent Voleybol Salonu'nda karşılaştı.
Günün ilk maçında Japonya, rakibini 25-23, 25-19 ve 25-17'lik setlerle 3-0 mağlup etti. Bu skorla Japonya, ligin Ankara etabını 3'te 3 yaparak tamamladı.
Organizasyonun Ankara'daki son maçında Türkiye, saat 17.30'da Rusya ile karşılaşacak.
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 05:01 Kaynak: AA
Spor
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