Voleybol: 2019 FIVB Uluslar Ligi
6 dakika önce
2019 FIVB Voleybol Uluslar Ligi'nin ikinci haftasında Japonya, Almanya'yı 3-0 yendi.
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 05:01 Kaynak: AA
2019 FIVB Voleybol Uluslar Ligi'nin ikinci haftasında Japonya
, Almanya
'yı 3-0 yendi. Ankara
'da düzenlenen organizasyonun üçüncü gününde Japonya ile Almanya, TVF
Başkent Voleybol Salonu'nda karşılaştı.
Günün ilk maçında Japonya, rakibini 25-23, 25-19 ve 25-17'lik setlerle 3-0 mağlup etti. Bu skorla Japonya, ligin Ankara etabını 3'te 3 yaparak tamamladı.
Organizasyonun Ankara'daki son maçında Türkiye
, saat 17.30'da Rusya
ile karşılaşacak.
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