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Voleybol: 2019 FIVB Uluslar Ligi

55 dakika önce

Salon: TVF BaşkentHakemler: Simone Santi (İtalya), Nasr Shaaban (Mısır)Türkiye: Kübra Çalışkan, Cansu Özbay, Fatma Yıldırım, Zehra Güneş, Meryem Boz, Şeyma Ercan (Şebnem Simge Aköz, Gizem Güner Örge, Meliha İsmailoğlu, Hande Baladın)Rusya: Iurinskaia, Lazarenko, Khaletskaia, Kurilo, Efimova,...

Voleybol: 2019 FIVB Uluslar Ligi, System.String[]
Salon: TVF Başkent
Hakemler: Simone Santi (İtalya), Nasr Shaaban (Mısır)
Türkiye: Kübra Çalışkan, Cansu Özbay, Fatma Yıldırım, Zehra Güneş, Meryem Boz, Şeyma Ercan (Şebnem Simge Aköz, Gizem Güner Örge, Meliha İsmailoğlu, Hande Baladın)
Rusya: Iurinskaia, Lazarenko, Khaletskaia, Kurilo, Efimova, Ryseva (Chikrizova, Vorobyeva, Matveeva)
Setler: 25-19, 25-21, 25-20
Süre: 86 dakika (24,30,32)
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2019 FIVB Uluslar Ligi ikinci hafta üçüncü ve son maçında Rusya'yı 3-0 mağlup etti.
Ay-yıldızlı ekip, Sırbistan etabını 3'te 3 yaparak namağlup kapatmıştı. Milliler, Uluslar Ligi'nde şu ana kadar oynadığı 6 maçta, 5 galibiyet ve 1 mağlubiyet aldı ve 15 puana ulaştı.
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 07:18 Kaynak: AA
Türkiye Voleybol Federasyonu, Mısır, İtalya, Hande Baladın, Spor
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