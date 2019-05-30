Voleybol: 2019 FIVB Uluslar Ligi

Salon: TVF
Başkent
Hakemler: Simone Santi (İtalya
), Nasr Shaaban (Mısır
) Türkiye
: Kübra Çalışkan
, Cansu Özbay
, Fatma Yıldırım, Zehra Güneş
, Meryem
Boz, Şeyma Ercan (Şebnem Simge
Aköz, Gizem Güner
Örge, Meliha İsmailoğlu
, Hande Baladın
) Rusya
: Iurinskaia, Lazarenko, Khaletskaia, Kurilo, Efimova, Ryseva (Chikrizova, Vorobyeva, Matveeva)
Setler: 25-19, 25-21, 25-20
Süre: 86 dakika (24,30,32)
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2019 FIVB Uluslar Ligi ikinci hafta üçüncü ve son maçında Rusya'yı 3-0 mağlup etti.
Ay-yıldızlı ekip, Sırbistan
etabını 3'te 3 yaparak namağlup kapatmıştı. Milliler, Uluslar Ligi'nde şu ana kadar oynadığı 6 maçta, 5 galibiyet ve 1 mağlubiyet aldı ve 15 puana ulaştı.