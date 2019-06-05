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Voleybol: 2019 FIVB Uluslar Ligi

1 saat önce

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2019 FIVB Uluslar Ligi'nde 3. haftanın ikinci maçında Bulgaristan'ı 3-0 yendi.

Voleybol: 2019 FIVB Uluslar Ligi, System.String[]
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2019 FIVB Uluslar Ligi'nde 3. haftanın ikinci maçında Bulgaristan'ı 3-0 yendi.
Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre milli takım, Tayland'ın başkenti Bangkok'taki karşılaşmada rakibi karşısında setleri 25-14, 25-9 ve 25-23 kazandı.
Bu sonucun ardından Uluslar Ligi'ndeki 8'inci maçında 7'nci galibiyetine ulaşan milliler, 21 puana yükseldi.
A Milli Kadın Voleybol Takımı, yarın 3. haftanın son maçında ev sahibi Tayland ile mücadele edecek.
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 01:13 Kaynak: AA
Bulgaristan, voleybol, Spor
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