Voleybol: 2019 FIVB Uluslar Ligi
1 saat önce
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2019 FIVB Uluslar Ligi'nde 3. haftanın ikinci maçında Bulgaristan'ı 3-0 yendi.
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 01:13 Kaynak: AA
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2019 FIVB Uluslar Ligi'nde 3. haftanın ikinci maçında Bulgaristan
'ı 3-0 yendi. Türkiye
Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre milli takım, Tayland
'ın başkenti Bangkok
'taki karşılaşmada rakibi karşısında setleri 25-14, 25-9 ve 25-23 kazandı.
Bu sonucun ardından Uluslar Ligi'ndeki 8'inci maçında 7'nci galibiyetine ulaşan milliler, 21 puana yükseldi.
A Milli Kadın Voleybol Takımı, yarın 3. haftanın son maçında ev sahibi Tayland ile mücadele edecek.
Okay Yokuşlu milli takım kadrosundan çıkarıldı!
Beşiktaş, Gary Medel'i gözden çıkardı!
Uzaklaştırma kararı olan cani koca, sokak ortasında eşine kurşun yağdırdı
Beşiktaş, Umut Meraş için Bursaspor'a 1,5 milyon euro önerdi