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Voleybol: 2019 FIVB Uluslar Ligi

1 saat önce

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2019 FIVB Uluslar Ligi'nde 3. haftanın 3. ve son maçında Tayland'ı 3-0 yendi.

Voleybol: 2019 FIVB Uluslar Ligi, System.String[]
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2019 FIVB Uluslar Ligi'nde 3. haftanın 3. ve son maçında Tayland'ı 3-0 yendi.
Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre milli takım, Tayland'ın başkenti Bangkok'taki karşılaşmada ev sahibi ekip karşısında setleri 25-16, 25-18 ve 25-13 kazandı.
Bu sonucun ardından Uluslar Ligi'ndeki 9'uncu maçında, 8'nci galibiyetine ulaşan milliler 24 puana yükseldi.
Türkiye, 11-13 Haziran tarihlerinde Çin'in ev sahipliğinde düzenlenecek Uluslar Ligi'nin 4. haftasında, ev sahibi Çin, ABD ve Polonya ile mücadele edecek.
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 04:33 Kaynak: AA
Spor
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