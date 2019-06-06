Voleybol: 2019 FIVB Uluslar Ligi

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2019 FIVB Uluslar Ligi'nde 3. haftanın 3. ve son maçında Tayland
'ı 3-0 yendi. Türkiye
Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre milli takım, Tayland'ın başkenti Bangkok
'taki karşılaşmada ev sahibi ekip karşısında setleri 25-16, 25-18 ve 25-13 kazandı.
Bu sonucun ardından Uluslar Ligi'ndeki 9'uncu maçında, 8'nci galibiyetine ulaşan milliler 24 puana yükseldi.
Türkiye, 11-13 Haziran tarihlerinde Çin
'in ev sahipliğinde düzenlenecek Uluslar Ligi'nin 4. haftasında, ev sahibi Çin, ABD
ve Polonya
ile mücadele edecek.