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Voleybol: 2019 FIVB Uluslar Ligi

1 saat önce

Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) tarafından düzenlenen 2019 Uluslar Ligi'nin 5. ve son haftasındaki Ankara etabı maçları yarın başlayacak.

Voleybol: 2019 FIVB Uluslar Ligi, System.String[]
Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) tarafından düzenlenen 2019 Uluslar Ligi'nin 5. ve son haftasındaki Ankara etabı maçları yarın başlayacak.
A Milli Kadın Takımı, Uluslar Ligi'nin son haftasında sırasıyla Belçika, İtalya ve Brezilya ile karşılaşacak. Maçlar TVF Başkent Voleybol Salonu'nda oynanacak.
Geride kalan 4 haftadaki 12 maçında 10 galibiyet alan milliler, 16 takımlı ligde 29 puanla, 31 puanlı İtalya'nın ardından ikinci durumda bulunuyor.
FIVB Uluslar Ligi'nin 5. haftasındaki Ankara etabının maç programı şöyle:
Yarın:
16.00 Brezilya-İtalya
19.00 Türkiye-Belçika
19 Haziran Çarşamba:
16.00 Belçika-Brezilya
19.00 Türkiye-İtalya
20 Haziran Perşembe:
16.00 İtalya-Belçika
19.00 Türkiye-Brezilya
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 09:37 Kaynak: AA
Türkiye, İtalya, voleybol, Spor
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