Voleybol: 2019 FIVB Uluslar Ligi
1 saat önce
Ankara'da düzenlenen 2019 FIVB Voleybol Uluslar Ligi beşinci ve son hafta maçları başladı.
Ankara
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 05:44 Kaynak: AA
'da düzenlenen 2019 FIVB Voleybol Uluslar Ligi beşinci ve son hafta maçları başladı.
TVF Başkent Voleybol Salonu'nda oynanan ilk maçta Brezilya
ile İtalya
karşılaştı.
Brezilya, rakibini 25-21, 25-20 ve 25-23'lük setlerle 3-0 yendi.
İlk 4 haftayı 29 puanla 2'inci sırada tamamlayan A Milli Kadın Voleybol Takımı ise saat 19.00'da Belçika
ile karşılaşacak.
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