Son Dakika Haberleri: Voleybol: 2019 FIVB Uluslar Ligi
Son Dakika Spor Haber

Voleybol: 2019 FIVB Uluslar Ligi

1 saat önce

Ankara'da düzenlenen 2019 FIVB Voleybol Uluslar Ligi beşinci ve son hafta maçları başladı.

Voleybol: 2019 FIVB Uluslar Ligi, System.String[]
Ankara'da düzenlenen 2019 FIVB Voleybol Uluslar Ligi beşinci ve son hafta maçları başladı.
TVF Başkent Voleybol Salonu'nda oynanan ilk maçta Brezilya ile İtalya karşılaştı.
Brezilya, rakibini 25-21, 25-20 ve 25-23'lük setlerle 3-0 yendi.
İlk 4 haftayı 29 puanla 2'inci sırada tamamlayan A Milli Kadın Voleybol Takımı ise saat 19.00'da Belçika ile karşılaşacak.
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 05:44 Kaynak: AA
Türkiye Voleybol Federasyonu, Brezilya, Ankara, voleybol, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak'tan Ever Banega açıklaması! Olaylı Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi soruşturmasında 3 kişiye dava açıldı Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal: Vedat Muriqi için Ali Koç ile görüştük Boluspor Başkanı Necip Çarıkçı, Beşiktaş'ın Umut Meraş'ı transfer ettiğini açıkladı!

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.6.2019 19:01:36. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Voleybol: 2019 FIVB Uluslar Ligi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]