Voleybol: 2019 FIVB Uluslar Ligi

Salon: TVF Başkent
Hakemler: Vlastimil Kovar (Çekya), Mohammad Shahmiri (İran
) Türkiye
: Cansu Özbay
, Meliha İsmailoğlu
, Yasemin Güveli, Zehra Güneş
, Fatma Yıldırım, Ebrar Karakurt
( Simge Şebnem Aköz
, Gözde Yılmaz
, Ezgi Dilik
, Şeyma Ercan, Meryem
Boz, Aslı Kalaç
) Belçika
: Herbots, Van
Gestel, Grobelna, Sobolska, Van de Vyver, Janssens (Guilliams, Valkenborg, Stragier, Karolina)
Setler: 27-25, 24-26, 21-25, 23-25
Süre: 119 dakika (31, 33, 27, 28)
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2019 FIVB Uluslar Ligi beşinci hafta ilk maçında Belçika'ya 3-1 yenildi.
Türkiye, beşinci haftadaki ikinci maçını yarın saat 19.00'da İtalya
ile oynayacak.
Uluslar Ligi'nde şu ana kadar oynadığı 13 maçta 10 galibiyet ve 3 mağlubiyet alan ay-yıldızlı ekibin 29 puanı bulunuyor.