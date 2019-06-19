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Voleybol: 2019 FIVB Uluslar Ligi

26 dakika önce

Salon: TVF BaşkentHakemler: Mario Sanchez Bernaola (İspanya), Vlastimil Kovar ( Çekya)İtalya: Danesi, Sorokaite, Fatime Sylla, Chirichella, Malinov, Bosetti Lucia (De Gennaro, Bosetti Caterina, Fahr Sarah, Orro, Pietrini)Türkiye: Yasemin Güveli, Ezgi Dilik, Meliha İsmailoğlu, Zehra Güneş,...

Voleybol: 2019 FIVB Uluslar Ligi, System.String[]
Salon: TVF Başkent
Hakemler: Mario Sanchez Bernaola (İspanya), Vlastimil Kovar ( Çekya)
İtalya: Danesi, Sorokaite, Fatime Sylla, Chirichella, Malinov, Bosetti Lucia (De Gennaro, Bosetti Caterina, Fahr Sarah, Orro, Pietrini)
Türkiye: Yasemin Güveli, Ezgi Dilik, Meliha İsmailoğlu, Zehra Güneş, Gözde Yılmaz, Ebrar Karakurt (Aylin Sarıoğlu, Aslı Kalaç, Fatma Yıldırım, Şeyma Ercan, Cansu Özbay, Meryem Boz)
Setler: 25-19, 17-25, 23-25, 25-15, 16-14
Süre: 128 dakika (25, 25, 34, 26, 18)
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2019 FIVB Uluslar Ligi'nde 5. haftanın ikinci maçında İtalya'ya 3-2 yenildi.
Finallerde mücadele etmeyi garantileyen Türkiye, ilk maçta da Belçika'ya 3-1 mağlup olmuştu.
Ligin 5. ve son haftası yarın oynanacak Belçika-İtalya ve Türkiye- Brezilya karşılaşmalarıyla sona erecek.
Statüsü
Puan durumunda ilk 6 sırada bulunan takımlar finallerde mücadele etme hakkı kazanacak.
Çin'in Nanjing kentinde 3-7 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek final etabında mücadele edecek 6 takım, 2 gruba ayrılacak.
Müsabakaların ardından gruplarını ilk iki sırada bitirecek ekipler, yarı finale yükselecek.
Yarı final karşılaşmalarının galipleri finalde şampiyonluk, kaybedenler ise üçüncülük için mücadele edecek.
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 09:49 Kaynak: AA
Türkiye Voleybol Federasyonu, İspanya, İtalya, Türkiye, Spor
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