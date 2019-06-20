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Voleybol: 2019 FIVB Uluslar Ligi

1 saat önce

2019 FIVB Voleybol Uluslar Ligi beşinci ve son hafta maçında Belçika, İtalya'yı 3-2 yendi.

Voleybol: 2019 FIVB Uluslar Ligi, System.String[]
2019 FIVB Voleybol Uluslar Ligi beşinci ve son hafta maçında Belçika, İtalya'yı 3-2 yendi.
Ankara'da düzenlenen organizasyonun üçüncü gününde Belçika ile İtalya, TVF Başkent Voleybol Salonu'nda karşılaştı.
Belçika, rakibini 12-25, 25-20, 16-25, 25-14 ve 15-10'luk setlerle 3-2 mağlup etti.
Organizasyonun Ankara'daki son maçında Türkiye, saat 19.00'da Brezilya ile karşılaşacak.
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 06:13 Kaynak: AA
Ankara, İtalya, Belçika, voleybol, Spor
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