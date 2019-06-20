Voleybol: 2019 FIVB Uluslar Ligi
1 saat önce
2019 FIVB Voleybol Uluslar Ligi beşinci ve son hafta maçında Belçika, İtalya'yı 3-2 yendi.
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 06:13 Kaynak: AA
2019 FIVB Voleybol Uluslar Ligi beşinci ve son hafta maçında Belçika
, İtalya
'yı 3-2 yendi. Ankara
'da düzenlenen organizasyonun üçüncü gününde Belçika ile İtalya, TVF Başkent Voleybol Salonu'nda karşılaştı.
Belçika, rakibini 12-25, 25-20, 16-25, 25-14 ve 15-10'luk setlerle 3-2 mağlup etti.
Organizasyonun Ankara'daki son maçında Türkiye
, saat 19.00'da Brezilya
ile karşılaşacak.
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