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Voleybol: 2019 FIVB Uluslar Ligi final etabı

1 saat önce

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Uluslar Ligi final etabının üçüncülük maçında Çin'e 3-1 yenildi.

Voleybol: 2019 FIVB Uluslar Ligi final etabı, System.String[]
Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Uluslar Ligi final etabının üçüncülük maçında Çin'e 3-1 yenildi.
Ay-yıldızlılar, Çin'in Nanjing kentinde düzenlenen organizasyonun üçüncülük maçında ev sahibi takım ile karşılaştı.
Türkiye, müsabakadan 23-25, 15-25, 25-20 ve 21-25'lik setlerle 3-1 mağlup ayrıldı. Böylece Çin bronz madalyanın sahibi olurken, Türkiye turnuvayı 4'üncü sırada tamamladı.
Türkiye, geçen yıl organizasyonunun finalinde ABD'ye 3-2 yenilerek gümüş madalya almıştı.
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 12:18 Kaynak: AA
Çin Halk Cumhuriyeti, voleybol, Türkiye, Spor
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